Inondations, un an après : de nombreuses commémorations, mais pas toujours avec les habitants sinistrés

Sur la liste des invités, on retrouve les familles des personnes décédées ainsi que le monde politique, mais pas les habitants sinistrés.

Une situation qui passe mal auprès des citoyens Ludivine Houbart, habitante de Chênée : "C’est très désagréable. On n’est déjà pas hyper soutenus mais alors là, on a vraiment l’impression qu’on est abandonnés et qu’on nous utilise, qu’on utilise les inondations et les victimes pour parader. Ça pourrait être un moment de fête, un moment de recueillement pour tout le monde mais ici, c’est vraiment une sélection de certaines personnes, ce qui en exclut d’autres. C’est très désagréable comme sensation."

À l’issue de cette cérémonie, lors de laquelle le Premier ministre De Croo, le ministre-président Di Rupo et le Bourgmestre Demeyer prendront la parole, le Roi et la Reine devraient rencontrer les familles des défunts.