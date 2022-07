Inondations, un an après : Arnaud Boelen, le "sauveteur en tracteur" de Theux

Arnaud Boelen, le gérant d'un magasin de produits italiens, a vu la catastrophe arriver depuis le toit du bâtiment de son établissement en pleine rénovation au moment des inondations de juillet 2021.

Le gibier descendait du bois.

"J'étais là les premières minutes où l’eau s’écoulait sur la place. J’étais en train de rénover le toit. J’avais une vue panoramique et globale sur la catastrophe qui allait arriver". Et le chasseur en lui d'ajouter : "Le gibier descendait du bois. Et quand le gibier descend en ville, vous pouvez imaginer qu’il y a des problèmes.