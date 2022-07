"Dans un premier temps, on avait un état de choc, de sidération. Très clairement, les personnes basculaient déjà très rapidement dans de l’hyper vigilance. Dès qu’il pleuvait. Dès qu’elles réentendaient le bruit de la pluie. Des enfants avaient même des difficultés à prendre un bain. On pouvait déjà observer certains symptômes de traumatisme qui étaient présents à ce stade." explique Océane Ghislain. Très rapidement, des équipes de l’association " Un pass dans l’impasse " ont fait du porte à porte pour apporter leur aide aux sinistrés : "Le but, c’était de désamorcer la crise, de pouvoir être là pour les personnes directement parce que les structures habituelles qui auraient pu leur venir en aide avaient elles-mêmes été touchées. Une aide extérieure était donc nécessaire."

"On a craint qu’il y ait beaucoup de situations de stress post-traumatique" ajoute Etienne Vendy "Mais globalement, on s’en sort pas trop mal, je pense, parce qu’il y a eu des mesures de prévention très rapidement. Des groupes ont été organisés, surtout dans les centres de crise, là ou les sinistrés se regroupaient et qu’ils n’avaient plus du tout de logement. Une attention particulière aussi a dû être placée par rapport aux enfants, avec des pédopsychiatres et des psychologues qui étaient dans ces centres-là." Des mesures qui ont nécessité un travail de coordination important. Il s’agissait de gérer rapidement autant le matériel que le psychologique. "Il faut dire que dans le réseau liégeois, les mises à disposition ont été immédiates. Endéans les 48 h, nous avions des psychologues, des médecins psychiatres et des pédopsychiatres sur le terrain, soit dans les centres d’hébergement d’urgence, soit en maillot de bain, dès que les quartiers sont redevenus accessibles."