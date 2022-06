Inondations près de Liège : des bassins d’orage insuffisants ?

Les inondations ont à nouveau frappé la province de Liège ce dimanche, et plus particulièrement la région de Hannut. L’eau y est parfois montée de plus d’un mètre. Quelque 200 maisons ont été touchées, et il faudra encore du temps avant que le quartier ne puisse retrouver une vie normale. La pluie a également fait des dégâts dans le centre-ville d’Hannut, où des maisons, fissurées, sont dans une situation instable.

Plusieurs habitants d’Hannut critiquaient depuis longtemps la gestion des égouts et des bassins d’orage, censés recueillir une grande quantité d’eau en peu de temps. Trois habitants de la région, victimes d’inondations ce dimanche, ont constaté le débordement du bassin d’orage à proximité de leurs maisons, et ont confronté la directrice générale de la commune et un employé du SPW. "Les fiches sont faites, il faut les mettre en œuvre et les budgétiser", plaide la directrice. "Nous avons notre mot à dire, nous sommes du village, rétorque Jean-Marie Lonay, habitant d’Hannut. Nous avons normalement le droit de savoir quand vous allez le faire, avant de jeter de l’argent public."