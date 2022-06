Inondations : nous vivrons une à deux fois des pluies comparables d’ici 2050 dans la vallée de la Vesdre

"Il y a des gens qui ont été inondés qui ne sont répertoriés nulle part"

Ces rencontres organisées par le Schéma Stratégique Vesdre, c’est l’occasion aussi, de trouver des pistes de solutions pour l’avenir aussi avec les habitants… "Il y a des gens qui ont été inondés mais qui n’ont été répertoriés nulle part parce que c’était des inondations qui venaient par remontées de nappes. Mais cette connaissance n’est pas nécessairement cartographiée. On a eu des gens qui ont été inondés par ce qu’on appelle le phénomène de "vallée sèche". Ce sont des vallées où en temps normal, il n’y a pas d’eau qui passe dedans et qui, lors d’inondations, se sont activées et ont vu de l’eau des ruisseaux et des rivières qui se formaient sur leur terrain. On a eu quelques exemples comme ça vers Theux, vers Polleur…

Ce qu’on attend de la part de la population, c’est vraiment d’apporter tous les éléments, qu’ils soient éléments de réflexion ou des phénomènes qu’ils ont observés comme des inondations récurrentes même en dehors des phénomènes extrêmes. Ils serviront à documenter et enrichir le diagnostic."

La présentation publique du diagnostic du schéma stratégique Vesdre aura lieu le 21 juin à Verviers, le 22 à Eupen et le 28 à Chaudfontaine. Tout renseignement sur le site : schema-vesdre.be