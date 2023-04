Inondations : les riverains et communes ne payeront pas la réparation des berges sinistrées situées dans leurs jardins et sur leurs terrains

C’était la crainte de nombreux riverains qui vivent le long des rivières sinistrées lors des inondations de juillet 2021 : devoir payer de leur poche la réparation des berges situées sur leur propriété. Jusqu’ici rien n’était clair, le doute planait, mais finalement il n’en est rien, c’est le gouvernement wallon qui s’en chargera.

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo l’a annoncé ce matin en conférence de presse "nous ne ferons pas payer la quote-part qu’auraient dû payer les riverains et les pouvoirs locaux propriétaires des berges sinistrées situées dans le fond de leurs jardins ou de leurs terrains". Selon le socialiste, la logique aurait voulu que les riverains et communes payent ces réparations "mais vu le drame et le malheur qu’ont endurés ces populations, le gouvernement a décidé de ne pas les faire payer. L’autorité publique, dans des circonstances aussi dramatiques, devait faire un effort supplémentaire". Cet effort est estimé à 105 millions d’euros.