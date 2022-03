Inondations : "la première maison de notre bébé, ça a été le centre Croix-Rouge" de Montegnée qui va bientôt fermer

C’est inabordable des loyers à 550 euros pour une chambre, car il n’y a pas pléthore de choix.

Après de longues hésitations, Willy a enfin trouvé son logement. "C’est difficile de trouver un logement, surtout à mobilité réduite. Pour moi, mon critère, c’est qu’il fallait absolument une ligne de bus et un magasin tout près, un kilomètre ou deux maximum. Un énorme problème, c’est qu’il me fallait aussi un rez-de-chaussée si possible. Pas nécessairement à Chênée. J’ai dit que je prenais n’importe quoi. Mais à mobilité réduite, on est limité. Moi j’ai encore la chance d’avoir 1.324 euros. C’est inabordable des loyers à 550 euros pour une chambre, car il n’y a pas pléthore de choix. Finalement, j'ai trouvé à Jupille haut. C'est un logement social. Ce n'ai pas un rêve, mais j'ai signé. J'étais content. J'avais un logement. Il y a trop de sinistrés pour le peu d'offres qu'il y a".