Inondations : l’IRPA a besoin de vous pour répertorier le patrimoine endommagé en juillet 2021

Cette opération se déroule dans le cadre du projet fédéral "Patrimoine en danger (2022-2024)" lancé non seulement pour sauver le patrimoine et le matrimoine déjà touché par les inondations, mais aussi pour se préparer la sauvegarde et la restauration en cas de nouvelle catastrophe climatologique. L’IRPA a ainsi lancé une série d’études et de recherches afin de développer de nouveaux protocoles en cas de nouvelle crise.

"Les événements météorologiques extrêmes se multiplient en raison des changements climatiques dont on connaît l’origine anthropique. Au-delà du terrible bilan humain, les inondations de l’an passé ont détruit ou détérioré de nombreux éléments de patrimoine. C’est une autre conséquence, méconnue et tragique, de cette catastrophe. J’ai mobilisé 1,1 million d’euros pour le projet "Patrimoine en danger", car le patrimoine est le fruit du travail de nos ancêtres, le témoin de notre passé commun, et le socle sur lequel nous construisons l’avenir." indique Thomas Dermine, le secrétaire d’État fédéral chargé de la Politique scientifique.