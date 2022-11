Inondations juillet 2021 : un sinistré sur dix est toujours dans les pires difficultés

Pressée de voir les travaux commencer et de trouver un entrepreneur, Nicole a fait confiance à un entrepreneur, D et M. Concept de Namur, un ami de sa voisine. Elle a aussi versé directement 42.000 euros. Après un mois et quelques travaux mal réalisés, les ouvriers ne sont plus revenus. La société s’est mise en faillite mais l’ancienne responsable exploite un dancing florissant. Nicole, elle, a dû retrouver un entrepreneur honnête et de l’argent pour poursuivre ces travaux. Elle vit toujours à l’étage de sa maison. Le dossier doit d’ailleurs passer au tribunal le 6 décembre.

A Pepinster, à deux pas des maisons effondrées, Jean et Alain veulent à tout prix rester dans leur maison qui est toujours sur pied. Ils refusent de vendre à la commune qui a le projet de créer une grande esplanade et de ne plus construire là, au Pont Warland. Une solution pourrait se dessiner. Ils ont en tout cas aujourd’hui l’espoir de finir leurs jours chez eux.