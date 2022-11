Inondations juillet 2021: 100e jour de mobilisation pour le bénévole "Filip de Bruges"

Seize mois après les inondations, les besoins sont encore criants pour certains sinistrés. Et des bénévoles flamands continuent à se rendre le weekend dans la vallée de la Vesdre pour leur apporter des dons et un peu de réconfort.

Parmi eux, un des plus connus, Filip Vanden Berghe. A 49 ans, celui qu'on appelle "Filip de Bruges" a même été reçu par le Roi.

Ce dimanche, il s'est rendu pour la centième fois dans la vallée. Une 100e journée symbolique. Nous l'avons suivi dans le quartier de La Brouck, à Trooz, le long de la Vesdre, où il est arrivé le coffre plein de dons.

Depuis le début, il est là

"Depuis le début, il est là" témoigne Lola, sinistrée de La Brouck-Cité. "Que ce soit pour nous amener des choses, nous parler, nous remonter le moral. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin."

Vicenzo habite quelques maisons plus loin: "C'est bien qu'il y ait encore des gens qui pensent à nous après un an et demi" reconnait-il. "Parce qu'il y en a qui ne sont encore nulle part."

Mon moteur, c'est de donner un peu de réconfort

"Cet après-midi, je vais encore faire 85 adresses à Chênée" explique Filip. "Ça a commencé le 24 juillet 2021. Et à ce moment-là, je n'aurais jamais pensé que j'arriverais à 100 journées entières. Ce sont devenus des amis. Il y a une affinité. Surtout, je trouve qu'ils ont été abandonnés par les instances et les autorités. La chaleur humaine que j'ai ressentie les derniers 16 mois auprès des sinistrés est immense. Mon moteur, c'est de donner un peu de réconfort aux gens."