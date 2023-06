Inondations et assurances : Assuralia souhaite revoir le cadre légal pour l’indemnisation en cas de catastrophe naturelle

Il s’agirait, précise Assuralia, d’une coopération dans le cadre de laquelle une intervention sera prévue respectivement pour les assureurs, les Régions ainsi que pour les niveaux fédéral et européen. Cette solution permettrait aux assureurs de réassurer à nouveau le risque à un prix abordable pour le client final, sans mettre en péril leur propre solvabilité. Assuralia rappelle qu’une telle coopération entre pouvoirs publics et secteur privé a déjà porté ses fruits lors des inondations de 2021. "Afin de pouvoir indemniser intégralement les plus de 70.000 victimes des inondations survenues il y a deux ans, les assureurs et les Régions ont conclu un accord unique. De cette manière, nous avons pu en tant que secteur démontrer notre engagement sociétal, car la législation existante est en effet très obsolète et inadaptée à la réalité du réchauffement climatique aujourd’hui", souligne Hein Lannoy, CEO d’Assuralia. Ce dernier se dit "heureux de constater que le ministre Dermagne a engagé une concertation avec le secteur".