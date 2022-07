Inondations en Wallonie : un an après, Chaudfontaine tente de se reconstruire

La catastrophe débute le 14 juillet, vers 14h00, avec les premiers appels à évacuer. Quelques heures plus tard, l'eau emporte tout sur son passage. "C'était un véritable torrent", se souvient Didier Grisard, président du CPAS de Chaudfontaine.

"C'est devenu incontrôlable en quelques heures, tout le monde s'est réfugié le plus haut possible", raconte Emmanuel Radoux, directeur général du CPAS de Chaudfontaine. "On a connu des inondations par le passé et donc les gens ne se sont peut-être pas alarmés suffisamment par rapport au degré de dangerosité. Lorsque l'eau a continué à monter, c'était trop tard" pour évacuer, souligne. Didier Grisard.

Face à ce déferlement, il faut parer au plus pressé: sauver des vies. La population se mobilise, notamment celle qui vit sur les hauteurs de la commune, pour rapatrier les habitants de la vallée. "Les premières heures, les personnes prenaient leur voiture, descendaient dans la vallée et remontaient au sec les personnes coincées", témoigne Emmabuel Radoux. "J'ai vu des gens qui en rapatriaient d'autres dans des bennes de camion, c'était hallucinant. (...) Il y a vraiment eu un élan de solidarité spontané de la population locale."

"Finalement, on s'en est bien sortis parce que tous ces bénévoles se sont lancés sans trop réfléchir pour intervenir avec des jets-skis, des barques, etc., là où les secours ne voulaient pas aller. On déplore finalement peu de victimes", pointe Manuela Catot, coordinatrice de la cellule inondations de la commune de Chaudfontaine.