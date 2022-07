Inondations en Wallonie : les discussions sur la clause de rendez-vous avec les assureurs débuteront en septembre

"À l'origine, les assurances incendies étaient réservées aux incendies. Elles ont ensuite été étendues aux catastrophes naturelles avec un plafond d'intervention. Normalement, on aurait dû être tranquille mais les catastrophes climatiques changent radicalement la donne. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer avec cette loi, dont les plafonds se basaient sur les moyennes des années antérieures", a expliqué Elio Di Rupo en soulignant toutefois la difficulté "de définir ces risques climatiques".

On est en chemin. Revoyons-nous en septembre et laissons-nous un peu de temps

Le ministre fédéral en charge du dossier, le socialiste Pierre-Yves Dermagne, a déjà pris contact avec les Régions et une réunion sera organisée avec les trois ministres-présidents "dès que possible", a poursuivi Elio Di Rupo.

"On n'est qu'au début d'un processus qu'il faut voir dans son entièreté, l'objectif étant de trouver une solution qui tienne compte du dérèglement climatique. On est en chemin. Revoyons-nous en septembre et laissons-nous un peu de temps", a-t-il conclu.