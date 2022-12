Inondations en Wallonie : les communes les plus touchées disposeront d'un appui urbanistique

Les communes les plus touchées par les inondations de l'été 2021 pourront désormais bénéficier d'un appui urbanistique pour leurs chantiers de reconstruction, annonce lundi le ministre régional de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus.

Dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, le gouvernement wallon avait initié toute une série d'études afin de mieux comprendre les causes des inondations et d'étudier les diverses solutions pour mieux en gérer les risques. Un marché axé sur la réhabilitation et la reconstruction avait également été lancé afin que les communes concernées puissent bénéficier de services compétents en matière d'hydrologie et d'urbanisme.

Sont concernées, entre autres, la réalisation d'un diagnostic relatif aux inondations de juillet 2021, à leurs causes locales, et la proposition de pistes de remédiation ciblées sur les aménagements et infrastructures à l'échelle communale; la remise d'avis circonstanciés sur des options techniques, urbanistiques et architecturales ou encore l'élaboration de schémas de reconstruction des quartiers inondés.

Ces services seront pris en charge financièrement par la Région wallonne, avec un plafond de 836 heures de prestations réparties sur 5 mois pour les communes de catégorie I (les plus touchées) et de 418 heures pour les communes de catégorie II. Un courrier a été adressé aux communes concernées afin de leur expliquer l'objet de ces différentes missions et la manière dont une commande peut être réalisée auprès de la Région pour le 12 janvier 2023 au plus tard.

"Les inondations que nous avons connues sont dramatiques à bien des égards. C'est un traumatisme pour la population mais également pour les communes qui manquent parfois de ressources pour reconstruire, mais pour aussi, de concert avec les autorités régionales, éviter que de tels évènements ne puissent se reproduire. Avec de nouveaux moyens tels que ceux-ci et la possibilité d'obtenir un appui urbanistique de services extérieurs, la volonté est de soutenir encore davantage nos pouvoirs locaux", a commenté le ministre Borsus.