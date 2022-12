Inondations en Wallonie : le guide des bonnes pratiques pour construire en zone inondable disponible en Wallonie

Un guide des bonnes pratiques pour construire en zone inondable réalisé par l'ULiège, sur demande du ministre wallon de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus, est désormais disponible en Wallonie.

Dans les semaines qui ont suivi les inondations meurtrières de juillet 2021, le gouvernement wallon a lancé plusieurs études devant permettre de mieux comprendre les causes des inondations et surtout d'étudier les diverses solutions pour que pareilles situations puissent être évitées à l'avenir.

Deux référentiels

C'est dans ce cadre qu'a entre autres été prévue l'élaboration de deux référentiels d'encadrement des permis, l'un applicable en zone inondable qui est désormais disponible et l'autre visant une meilleure prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur tout le territoire. Ce dernier sera diffusé dans le courant du mois de décembre.

Concrètement, le référentiel 'Constructions et Aménagements en zone inondable' vise à fournir une aide à la conception et des critères d'aide à l'évaluation des projets de planification, d'aménagement et de construction applicables à tous les stades de développement d'un projet.

Cinq principes de prévention y sont notamment développés: l'anticipation du risque d'inondation en tenant compte du changement climatique; la nécessité de laisser de la place à l'eau; le développement d'une approche intégrée des aménagements; la prise en compte des risques résiduels et la responsabilisation des habitants/usagers à la question du risque d'inondation.

Nous voulons faire le maximum pour éviter les risques à l'avenir et protéger nos concitoyens

"Les inondations que nous avons connues lors de l'été 2021 ont été dramatiques. Nous voulons faire le maximum pour éviter les risques à l'avenir et protéger nos concitoyens. Avec de nouveaux outils mis à disposition tels que celui-ci et également la possibilité d'obtenir un appui urbanistique de services extérieurs, la volonté est de soutenir autant que possible les instances décisionnelles communales et régionales", a commenté, dans un communiqué, le ministre Borsus.