Inondations en Wallonie : il faut changer le système d’indemnisation trop complexe, demande Assuralia

L’actuel système d’indemnisation des inondations prévu par la loi est insuffisant et trop complexe, estime lundi Assuralia, plus d’un an et demi après celles qui sont survenues en Wallonie. La fédération sectorielle des assureurs appelle dès lors les autorités à ne pas attendre la prochaine catastrophe naturelle et à réformer cette loi.

Au 31 décembre 2022, 97% des dossiers de sinistres assurés lors des inondations de juillet 2021 avaient été traités dans leur quasi-intégralité. Les assureurs ont déboursé 2 milliards d’euros en indemnités, le coût total estimé des dommages s’élevant au 31 décembre à 2,4 milliards d’euros.

Un montant de 1,05 milliard d’euros sera remboursé au fil du temps par les Régions, comme convenu entre les autorités et le secteur de l’assurance. À présent que le règlement des dommages matériels se clôture, les assureurs envisagent l’avenir. Et, pour eux, l’actuel système d’indemnisation prévu par la loi est insuffisant et trop complexe.