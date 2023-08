Inondations en Slovénie : l'Union européenne débloque 400 millions d'euros

Les crues soudaines et les glissements de terrain ont submergé de vastes étendues du sud de l'Autriche, faisant un mort, comme du centre et du nord de la Slovénie, coupant l'accès aux villages et perturbant la circulation.

Les opérations de nettoyage se poursuivent avec l'aide de huit pays européens, selon la Commission européenne, le gouvernement slovène estimant que les dégâts pourraient s'élever à plusieurs milliards d'euros.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) considère que le réchauffement climatique rend les événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, plus fréquents et plus intenses. "D'autres situations de ce type vont très probablement se produire à l'avenir et nous devons nous y préparer", a prévenu Robert Golob.