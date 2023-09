Inondations en Libye : divisions institutionnelles, l’autre obstacle face à la catastrophe

Une instabilité politique chronique

La tempête Daniel a massivement frappé à l’Est de la Libye, là où se trouve Derna, près de la frontière égyptienne. C’est ce que l’on appelle la partie Cyrénaïque du pays. Elle est sous l’autorité du puissant Maréchal Khalifa Aftar, ancien fidèle de Mouammar Khadafi. Cette entité politique n’est pas reconnue par la communauté internationale, contrairement à la partie tripolitaine du pays, situé à l’Ouest et qui est dirigée par le gouvernement d’union nationale A sa tête, le Premier ministre Abdulhamid Dbeibeh. Les deux gouvernements entretiennent des relations compliquées depuis plus d’un an et demi.

Mais ce sont en fait les deux parties du pays, Est et Ouest, qui entretiennent des relations houleuses, voire parfois conflictuelles, depuis les printemps arabes et la chute de Mouhamar Kadhafi en 2011, jusqu'à former une sorte de "frontière invisible" de part et d’autre, comme l’explique Kader Abderrahim, professeur à Science Po Paris.

Depuis 2011, le pays vit dans "une instabilité politique chronique", explique le professeur. Et il ajoute, "suite à l’intervention militaire de la France et du Royaume-Uni sous l’égide de l’OTAN, la fin du régime de Kadhafi a provoqué une fracture à l’intérieur de la Libye. Si bien qu’aujourd’hui, le pays est, de fait, divisé entre l’Est et l’Ouest".

En somme, "la Libye, n’est jamais parvenue à retrouver une stabilité institutionnelle politique". Il explique notamment que depuis la chute de Kadhafi, les Libyens n’ont jamais pu participer à des élections. C’était il y a plus d’une décennie. Il n’y a donc pas de gouvernement "légitime", indique Kader Abderrahim, même si après plusieurs échecs, des négociations sont en cours sous pression internationale pour que des élections soient organisées cette année.

Les divisions reposent également sur la question du pétrole. On le sait, la Libye est riche en pétrole. Et c’est l’un des points qui contribue à rendre les relations entre l’Est et l’Ouest du pays, houleuses : "Il y a des tensions politiques, tribales et ethniques pour le contrôle des champs pétrolifères, pour le contrôle des régions où se trouvent le pétrole et le gaz. Ce sont des enjeux très importants parce que celui qui contrôle le gaz et le pétrole en Libye, contrôle évidemment le pays", détaille Kader Abderrahim.

Cette ligne de fracture interne a également des conséquences au niveau international. Le pays étant divisé au plan politique, avec deux gouvernements mais aussi deux parlements, "ce qui constitue une grande difficulté dans les relations diplomatiques parce que beaucoup de pays ont des difficultés pour parler avec l’un sans parler à l’autre. C’est le cas notamment de l’Europe qui se trouve souvent déchirée car rien respectant les résolutions de l’ONU, on reconnaît le gouvernement de Tripoli. Mais dans le même temps il y a de manière discrète, voire secrète avec l’autre partie", ajoute Kader Abderrahim.

Même si plusieurs pays ont déjà commencé à apporter leur aide dont l’Egypte, l’Italie, la France, l’UE via le système de protection civile. De plus, face à l’ampleur des dégâts et la dévastation, les autorités du pays, autant celles de l’Est que celles installées dans la capitale Tripoli à l’Ouest, ont pris des mesures d’urgence pour tenter de venir en aide aux sinistrés.

Des convois d’aide en provenance de la Tripolitaine, dans l’Ouest, ont été acheminés vers Derna. Le gouvernement de Tripoli dirigé par Abdelhamid Dbeibah a annoncé l’envoi de deux avions ambulance et d’un hélicoptère, de 87 médecins, d’une équipe de secouristes et de recherche cynophile ainsi que des techniciens de la Compagnie nationale d’électricité pour tenter de rétablir rapidement le courant coupé.

Un manque de coordination

Ces divisions internes sont aujourd’hui pointées du doigt pour expliquer la gestion chaotique de la catastrophe naturelle au cours de laquelle deux barrages ont cédé. Certains analystes estiment que la scène politique fragmentée en Libye a également contribué à cette catastrophe. Selon Leslie Mabon, maître de conférences en systèmes environnementaux à l’Open University du Royaume-Uni, citée par l’AFP, le changement climatique peut, certes, expliquer la tempête Daniel, mais en même temps, "les facteurs sociaux, politiques et économiques déterminent qui et où on est le plus exposé aux risques de dommages plus importants lorsque ces événements extrêmes se produisent".

Les pertes en vies humaines sont également une conséquence de la nature limitée des capacités de prévision, des systèmes d’alerte et d’évacuation de la Libye, observe pour sa part Kevin Collins, maître de conférences à l’Open University.

C’est bien ce sentiment amer qu’Ali, un Libyen victime de la tempête, expliquait auprès de notre journaliste Maurine Mercier : "Ce désastre prend des proportions encore plus importantes étant donné que nous, nos autorités les efforts et le peuple sommes divisés… Tout cela complique tout".

"Il n’y a pas de coordination. Comme il y a des rivalités, chacun campe dans son camp et se retranche sur ses bases. Donc le Maréchal Haftar considère que c’est sa région, celle qu’il contrôle, dans laquelle son armée est très présente", explique Kader Abderrahim qui détaille que pour le Maréchal, le gouvernement de Tripoli n’a pas à intervenir dans la partie Cyrénaique du pays.

En résumé, dit le professeur de Science Po Paris, "il n’y a donc pas de coordination ni des flux, ni des secours et il n’y a pas de coordination politique puisqu’on ne se parle plus depuis longtemps".

Derna, ville symbole de ces divisions

La ville de Derna est aujourd’hui très lourdement frappée par la tempête Daniel. "La zone la plus détruite et la plus touchée, c’est Derna qui se situe à 300 km de Benghazi. La situation humanitaire est très compliquée. Il y a plus de 2000 décès, 7000 familles sont bloquées et celles-ci ont besoin d’aide, plus de 40.000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays" a détaillé Tamer Ramadan, envoyé spécial pour la Libye pour Fédération internationale de la Croix-rouge et du Croissant rouge.

Une ville meurtrie, qui déjà, par le, passé, avait eu à payer le prix fort de ces divisions politiques.

En 2016, les habitants se sont retrouvés au cœur d’un siège de la ville mis en place par le Maréchal Haftar pour en déloger son rival. Aux dépens de civils, qui ont été bombardés, encerclés, affamés, assoiffés… Laissés sans aide humanitaire.

Aujourd’hui, la catastrophe naturelle a transformé Derna en champ de ruines. Une jeune libyenne a témoigné de l’impact de ces divisions dans la gestion de ce qu’il s’est passé : "Toute la ville est inondée. Ici, on dit combien le manque préparation est la faute du gouvernement. Ils ont ignoré les alertes. Ils ont demandé aux gens de rester chez eux plutôt que de leur dire d’évacuer en lieu sûr. Et ils ont perdu le contrôle. Leur équipement n’est pas suffisant pour sauver les gens de l’eau… Ou les extraire des maisons effondrées". Très émue, la voix grave, dans ces propos recueillis par Maurine Mercier, elle ajoute : "Les corps flottent dans la mer… Il y a encore beaucoup de gens coincés dans leur maison effondrée. 48 heures après le drame".