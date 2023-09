Inondations en Libye : "C’est un vrai chaos"

En Libye, la tempête Daniel, a provoqué des inondations meurtrières. Le bilan, qui reste très difficile à établir pour le moment, dépasserait les 5000 morts.

La ville de Derna dans le nord-est du pays a été particulièrement meurtrie et les autorités et la Croix-rouge craignent un bilan beaucoup plus lourd. Plus de 10.000 personnes sont actuellement portées disparues. Maurine Mercier a pu recueillir le témoignage d’Ali. Très ému, il raconte : "J’ai du mal à parler. J’ai déjà de nombreux amis… Des familles entières, 13 ou 15 qui ont disparu. On ne sait pas encore combien de morts il y a".

Avec la désolation, vient aussi l’incertitude, comme l’explique Ali : "On ne sait pas encore combien il y a de mort au total, parce que les routes sont coupées et les communications aussi. C’est un vrai chaos. Un vrai chaos. On parle déjà de 9000 ou 10.000 victimes. Ce désastre prend des proportions encore plus importantes étant donné que nous, nos autorités les efforts et le peuple sommes divisés… Tout cela complique tout".

"Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement", a indiqué Tamer Ramadan, lors du point de presse régulier de l’ONU à Genève.

Plusieurs pays se sont mobilisés pour venir en aide à la Libye, notamment l’Egypte, pays frontalier de la Libye mais aussi l’Italie, les Emirats Arabes Unis et l’Union européenne.