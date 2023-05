Inondations en Italie : "Urgent" d'activer le Fonds de solidarité de l'Union européenne, dit Ursula Von der Leyen

Ursula von der Leyen a survolé en hélicoptère jeudi, avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, l'Émilie-Romagne, riche région agricole du nord-est où des inondations et des glissements de terrain ont fait 15 morts et des milliards d'euros de dégâts. "J'ai vu la terre dévastée. Pour beaucoup d'agriculteurs, c'est un désastre. Et le fonds d'urgence agricole doit être activé", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Bologne avec Giorgia Meloni.

urgent d'activer le Fonds de solidarité

Mais il est aussi "urgent d'activer le Fonds de solidarité" de l'Union européenne, a-t-elle ajouté. Ce fonds créé en 2002 permet d'aider les États touchés par des catastrophes naturelles majeures, ayant entraîné des dégâts supérieurs à un seuil fixé pour chaque pays. Ce fonds permet d'allouer en urgence "une petite avance" financière au pays touché, a rappelé Ursula von der Leyen. "Ensuite il faut évaluer les dégâts pour avoir une idée claire de ce que pourrait être la contribution européenne", a-t-elle précisé, soulignant que ce serait chose faite dans les trois mois. "Une fois que nous aurons réussi, dans les prochaines semaines, à avoir une estimation complète des dégâts causés par les inondations, nous déposerons une demande d'activation du Fonds de solidarité", a assuré pour sa part Giorgia Meloni.

Des cacahuètes

Le montant attendu risque toutefois de rester dérisoire par rapport aux dégâts. À titre d'exemple, les inondations dévastatrices qui ont frappé la Belgique en juillet 2021 ont débouché sur une aide de 87,7 millions d'euros de ce fonds de solidarité. "Des cacahuètes", avait déploré il y a six mois le ministre-président wallon Elio Di Rupo, dont la région avait été la plus durement frappée dans le pays.

Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a déjà, lui, été activé pour l'Italie. Neuf pays, dont la France, la Belgique, la Slovénie et la Slovaquie, ont envoyé au total une centaine de personnels et plusieurs dizaines de pompes. Rome a de son côté débloqué deux milliards d'euros d'aide d'urgence à l'Émilie-Romagne, où l'équivalent de six mois de pluie sont tombés en seulement 36 heures la semaine dernière.