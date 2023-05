Inondations en Emilie-Romagne : le Grand Prix de F1 d'Imola "n'aura pas lieu" selon les organisateurs

Selon la Gazzetta dello Sport, la F1 a envoyé aux médias l’indication de ne pas venir sur le circuit mercredi, à la demande des autorités locales, par mesure de précaution et afin de pouvoir continuer à surveiller la situation.



Le ministre en charge de la Protection civile Nello Musumeci a annoncé que cinq personnes sont décédées à cause des inondations dans la région. Selon les autorités locales, quatorze rivières ont débordé dans la nuit de mardi à mercredi et des dizaines de communes sont touchées. Les premiers essais libres sont programmés vendredi à 13h30.