Inondations en Chine : au moins 10 morts dans la région limitrophe de Pékin

Les pluies diluviennes qui frappent depuis une semaine le nord de la Chine ont fait samedi au moins 10 morts supplémentaires et 18 disparus dans la province du Hebei, voisine de la capitale Pékin, selon les autorités.

Ce bilan provisoire effectué à la mi-journée a été communiqué par les responsables de Baoding, l'une des villes les plus durement touchées et située à environ 150 km de Pékin. Les autorités chinoises ont annoncé vendredi que les catastrophes naturelles avaient fait 147 morts ou disparus en juillet dans le pays. Des zones entières du nord de la Chine ont été touchées par des pluies d'une ampleur historique qui ont frappé des jours durant Pékin et ses environs.

Elles ont donné lieu à d'importantes inondations et fait des dégâts considérables.

Samedi midi (6h00, heure de Bruxelles), plus de 600.000 personnes de Baoding situées dans des zones jugées à risque avaient été évacuées, a indiqué la mairie.

Plus d'un million de personnes sur le million et demi que compte la ville sont touchées par ces intempéries, a-t-elle précisé dans un communiqué. À Pékin et sa grande région, les opérations de nettoyage se poursuivent après les pires précipitations depuis des années, qui ont détruit des infrastructures et inondé des quartiers entiers. Le service météorologique de Pékin a indiqué mercredi que les pluies qui ont frappé la capitale chinoise avaient été les plus fortes depuis le début des relevés il y a 140 ans.