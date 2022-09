Inondations dramatiques au Pakistan : l’armée américaine va aider Islamabad

Cette décision a été prise à la suite d’un entretien téléphonique jeudi du commandant de Centcom, le général Erik Kurilla, avec le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, le général Qamar Javed Bajwa, a-t-il précisé.

Les Etats-Unis sont les premiers fournisseurs d’armement de l’armée pakistanaise mais les relations entre les deux pays n’ont jamais été faciles.

L’élimination en 2011 au nord du Pakistan d’Oussama ben Laden, qui avait trouvé refuge à proximité d’un complexe militaire, avait tendu les échanges entre Islamabad et Washington, mais depuis leur retrait d’Afghanistan, les Etats-Unis cherchent à resserrer leurs liens.

Les pluies de la mousson ont submergé un tiers du Pakistan, faisant plus d’un millier de victimes depuis juin, et déclenchant de puissantes inondations qui ont emporté des pans entiers de cultures vitales, et endommagé ou détruit plus d’un million de foyers.

Les autorités ont blâmé le changement climatique, qui augmente la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.