Inondations : difficultés de s’assurer et primes en augmentation

Parmi les victimes de ces inondations, il y avait de nombreuses personnes qui n’étaient pas assurées comme des propriétaires de maisons modestes. Le gouvernement wallon a exceptionnellement ouvert le droit à une indemnisation de 50% des travaux avec un plafond de 80.000 euros pour aider ces personnes via le fond des calamités. Force est de constater que, 10 mois après les inondations, seules 361 demandes d’interventions du fond des calamités sur les 7400 introduites ont été traitées. UN nombre peu élevé qui cache un souci : " on a regardé les documents et on s’est aperçu qu’il fallait ne fait une preuve qu’on avait désormais une assurance avant de toucher cette aide du fond des calamités", explique Julien Liradelfo, député régional wallon (PTB), " or les personnes qui n’ont pas pu payer une assurance de 600 euros avant, comme on me l’a expliqué, n’ont pas plus les moyens maintenant avec tous les frais de payer une prime qui dépasse aujourd’hui les 1000 euros".

Le gouvernement wallon vient de revoir un peu ces conditions en exemptant ceux qui ont un revenu d’intégration ou son équivalent de cette preuve d’assurance. Pour le PTB, cela reste du bricolage : " il faudra une déclaration sur l’honneur qu’après travaux, il y aura assurance. Et si la personne ne sait pas s’assurer dans quelques mois, qu’est-ce qui se passe ?", ajoute le député pétébiste pour qui, pour l’instant en tout cas, "l’urgence c’est d’aider les personnes sinistrées".

Nombreuses sont en effet les personnes, les familles qui vivent parfois toujours dans des maisons insalubres où rien n’a bougé depuis la mi-juillet.