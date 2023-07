Inondations: deux ans après, la Croix-Rouge met fin à la phase d'urgence

Il y a 2 ans, la Belgique connaissait des intempéries sans précédent. Les inondations ont fait de gros dégâts, en province de Liège notamment. La Croix-Rouge mettra un terme à son plan d'action fin juillet. Un peu plus de 44 millions d'euros ont été collectés et distribués.

Une page se tourne, mais le travail n'est pas terminé

Une page se tourne dans les zones sinistrées par les inondations de 2021. La Croix-Rouge de Belgique met fin à la phase d’urgence et passe le relais aux maisons Croix-Rouge. Car le travail n’est pas terminé. Si les quartiers se reconstruisent, le tissu social reste fragile. C’est notamment pour le renforcer que ce lieu existe. "Les gens se retrouvent, les gens viennent échanger, parler un petit peu de leur vie quotidienne" explique Daniel Charlier, président de la Maison Croix-Rouge Olne-Sprimont-Trooz. "Il y a aussi les gens qui viennent à la vestiboutique, et il arrive qu'ils restent, qu'ils papotent, qu'ils boivent un café. C'est vraiment un lieu de convivialité, un lieu d'accueil pour toute personne qui en ressent le besoin."

Derrière cette phase de crise, restent des bénévoles par dizaines. Ici, beaucoup sont d’anciens sinistrés, qui se sentent redevables. "Ça m'a apporté deux choses" confie Joël Humblet. "Ça m'a permis, moi, de me relever plus facilement de ce que j'avais vécu, et également de relativiser ma propre situation en entendant et en voyant la situation d'autres personnes qui étaient semblables à la mienne, voire parfois pire." "J'ai eu envie de rendre à la Croix-Rouge un peu de ce qu'ils nous ont donné pendant les inondations et après" estime pour sa part Monique Voos.

Un peu plus de 44,4 millions d'euros de dons

La fin de la phase d’urgence est aussi le moment de faire le bilan finale cette opération. Avec un chiffre au centre de l’attention, 44,4 millions d’euros donnés à la Croix-Rouge, un record. "Dix millions d'euros sur les 44,4 millions d'euros ont été affectés en aide financière directe à la population qui en avait le plus besoin, au début et un peu à la fin de la période de crise" précise Franck Gorchs-Chacou, directeur du programme réponse inondations de la Croix-Rouge. "Il y a également l'aide alimentaire. Au total, 1.500.000 repas ont été délivrés au début de la crise et pendant plusieurs mois. Il y a aussi l'hébergement: on a hébergé plus de 500 personnes."

En tout, la somme a été reversée sur 10 pôles de financements différents, dont des aides aux ASBL locales, ou des projets locaux. Cette crise inédite aura aussi été l’occasion pour la Croix-Rouge de revoir le recrutement des bénévoles, un point largement critiqué en 2021.