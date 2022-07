Inondations : des milliers d'habitants de Sydney contraints d'évacuer

Les rivières en crue après quatre jours de pluies diluviennes dans la région de Sydney ont submergé des maisons et des routes, contraignant mardi des dizaines de milliers d'habitants de la ville la plus peuplée d'Australie à quitter leur domicile.

Les autorités de Nouvelle-Galles du Sud ont appelé quelque 50.000 personnes à évacuer et 28.000 à se préparer à faire de même, ont indiqué les autorités.

Les services de secours ont procédé à 142 sauvetages en 24 heures avec l'aide d'une centaine de soldats.

L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses.

Ces fortes précipitations se sont abattues sur un sol déjà en partie détrempé ce qui a entraîné une rapide montée des eaux, notamment dans la banlieue Ouest de Sydney.