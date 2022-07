Inondations des 14,15 et 16 juillet 2021 : la liste des commémorations officielles et des retrouvailles citoyennes

Retrouvailles festives à Source O Rama (16 juillet)

La commune de Chaudfontaine invite ses citoyens à un événement gratuit "retrouvailles" destiné à tout le monde, et plus particulièrement aux sinistrés des inondations et aux bénévoles venus des 4 coins du pays pour prêter main forte aux habitants en détresse. Détente et divertissement sont au programme de cet événement : spectacles pour enfants, concerts, animations (grimages, châteaux gonflables, etc), bar et restauration. La commune affirme que "les prix seront démocratiques et qu'il y aura des avantages pour les sinistrés".

Des navettes gratuites de bus sont organisées pendant toute la soirée grâce au TEC et desserviront Sauheid, Vaux-sous-Chèvremont et Chaudfontaine. La liste des arrêts sera publiée sur les réseaux sociaux de la commune de Chaudfontaine.