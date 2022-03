Inondations de l'été 2021 : la commission suspend sa séance pour tenter l'unanimité des votes sur ses recommandations

La commission d'enquête parlementaire consacrée à la gestion des inondations meurtrières de la mi-juillet a suspendu les travaux de sa dernière séance, jeudi matin, pour tenter de dégager un vote unanime sur ses recommandations.

Hier/mercredi, la majorité PS-MR-Ecolo et Les Engagés ont présenté 170 recommandations communes, portant notamment sur la lisibilité et la qualité des prévisions météorologiques et hydrologiques, le développement d'une culture du risque en Wallonie, la gestion des barrages, l'amélioration des plans d'urgence locaux et de la transversalité au sein de l'administration ou encore l'organisation de la reconstruction. N'ayant pas, selon lui, été associé aux discussions ayant débouché sur ce texte, le PTB a immédiatement dénoncé leur "opacité".

C'est dans ce contexte que les différents partis se sont retrouvés ce jeudi matin en commission pour discuter des recommandations et d'éventuels amendements qui pourraient y être apportés.