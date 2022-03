Inondations de l’été 2021 : la commission d’enquête du Parlement wallon fait plus de 150 recommandations

La commission d’enquête parlementaire "chargée d’examiner les causes et d’évaluer la gestion des inondations de juillet 2021 en Wallonie", avait été mise sur pied à la fin de l’été. Les parlementaires wallons, indépendamment de l’enquête judiciaire, ont auditionné, au fil des semaines, des experts et des responsables de la chaîne de commandement régionale. L’objectif était, notamment, de tirer les enseignements de la gestion des intempéries de l’été 2021, de comprendre ce qui a dysfonctionné et de mettre en évidence ce qui aurait pu permettre de réduire l’ampleur de la catastrophe.

Près de six mois plus tard, les parlementaires de la majorité PS-MR-Ecolo auxquels sont joints les Engagés (l’ex-cdH) sont parvenus à formuler des conclusions au travail de la commission d’enquête parlementaire. Le rapport, d’une trentaine de pages comporte 161 recommandations et balaie très large. Les recommandations touchent aux différents aspects qui ont fait polémique ou suscité des questions après les inondations de juillet 2021. Il est ainsi question des prévisions et alertes météorologiques et hydrologiques, de la prévention des risques et de la gestion de crise, des barrages et ouvrages d’art, de la gestion des cours d’eau, de l’aménagement du territoire et du SPW.

La commission "inondations" devrait approuver ce rapport lors de sa dernière réunion ce jeudi 24 mars. Le texte poursuivra son chemin en séance plénière la semaine prochaine. Le PTB ne se rallie pas à ce rapport et propose ses propres conclusions.