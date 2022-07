Une roseraie en sa mémoire a été inaugurée à cet endroit un an plus tard. "Je pense qu'elle aurait beaucoup aimé. Elle aimait les roses, leurs couleurs. Je suis sûr qu'elle nous regarde et trouve que c'est un bel endroit", confie le père de Rosa.

D'autres cérémonies vont avoir lieu dans les régions touchées durant les prochains jours, un an après ces inondations qui ont coûté la vie à 39 personnes en Belgique.