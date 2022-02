Inondations de juillet: premier bilan de la gestion des déchets

Il y a 7 mois, le bal des camions était infernal, un toutes les deux minutes. Et dans les bennes, la vie des sinistrés. "On a vraiment trouvé tous les déchets que les gens sortaient de leurs maisons, tout ce qui avait été inondé" se souvient Caroline Charlier. "On avait des morceaux de meubles, des plastiques, du métal, on avait toutes sortes de choses. Maintenant, ce sont des matières qui sont vraiment recyclables."

Les sites de stockage sont vides...

Au total, 140.000 tonnes de déchets on transité sur 3 sites de stockage. Aujourd'hui, tous sont vidés. Mais le long de la Vesdre, on récupère encore des déchets chaque jour. "Le fût d'huile qu'on voit ici, c'est un fût d'huile qui a été trouvé la semaine passée" confie Luc Delhez, échevin des travaux et de l'environnement à Limbourg. "C'est un riverain qui nous a signalé qu'il avait un fût dans son environnement. Chaque fois qu'on a un coup d'eau dans la Vesdre réapparaissent toute une série de déchets qui sont soit sous les galets, soit sous des terres d'alluvions." Il y a aussi des déchets verts triés et broyés pour être revalorisés en énergie.

... mais le nettoyage se poursuit

Le nettoyage se poursuit, avance, ce qui fait du bien aux riverains. "Le fait de voir que ça se reconstruit quelque part... parce qu'enlever les déchets, et revoir une nature, -ici on va arriver au printemps-, qui reverdit... si vous la voyez pleine de poubelles ou de toutes sortes de déchets, ce n'est pas très gai" poursuit Luc Delhez.

Tous ces déchets sont envoyés directement aux centres de revalorisation. Fini le stockage sur l'autoroute. A la place, on y dépose maintenant des terres qu'il faut nettoyer et réhabiliter. L'opération nettoyage est loin d’être terminée.