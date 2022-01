Inondations de juillet : "La Wallonie a montré des faiblesses dans la gestion de la crise" admet Céline Tellier

"La Wallonie a montré des faiblesses dans sa capacité à gérer et à encaisser les difficultés d'une crise sans précédent", a reconnu la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), vendredi matin, lors de son audition devant la commission d'enquête parlementaire consacrée aux inondations meurtrières qui ont touché la Wallonie en juillet dernier.

"Nous devons en tirer les leçons et développer dans la société et dans les administrations une culture du risque qui ne soit pas tétanisante mais qui nous pousse à construire un avenir où nous pourrons davantage nous protéger et réagir face aux vulnérabilités environnementales auxquelles nous sommes et nous serons encore longtemps exposés", a-t-elle ajouté.