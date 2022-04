Inondations de juillet: des élèves flamands viennent en aide à une école de Verviers

La solidarité est toujours d'actualité plus de 8 mois après les inondations. Les élèves d'une école technique située en Flandre-Orientale sont à Verviers ce vendredi. Ils viennent faire quelques travaux dans une école impactée. Un petit coup de pouce très apprécié.

C'est important car tout le monde doit avoir une bonne école bien en ordre

Ils sont 25. Des jeunes arrivés ce matin par le rail depuis Termonde. Ces élèves flamands ont un but aujourd'hui: venir en aide à l'Institut Don Bosco de Verviers, frappé par les inondations en juillet dernier. "Quand les inondations ont eu lieu, j''étais en vacances ici dans les Ardennes, j'étais à Rotheux" explique Lotte Meirsman, étudiante. "J'ai vu à quel point c'était grave, que tout était inondé". "Je pense que c’est important car tout le monde doit avoir une bonne école qui doit être bien en ordre. Et je pense que c’est important de venir aider ici" poursuit Thibau Anthoni, étudiant en 5e année de carrosserie.

Le gros a été fait. Il reste les finitions

Cette action est menée à l’initiative de l'école Oscar Romero de Termonde. Et si l’école verviétoise a déjà fait du chemin depuis les inondations, il reste du pain sur la planche. "Le but, c'est de refaire un cadre de vie agréable pour nos élèves, et de remettre en beauté les locaux, donc refaire les tables, refaire les murs, c'est vraiment de la décoration" confie Sandrine Spronck, la directrice de l'Institut technique Don Bosco de Verviers. "Le gros a déjà été fait. On avait fait tout ce qu'il fallait pour ré-accueillir les élèves dès septembre. Et maintenant, il reste les finitions."