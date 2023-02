Inondations de juillet 2021: quel avenir pour le quartier désert du Vieux Moulin à Dolhain-Limbourg?

Et sur Limbourg?

Notez que la commune de Limbourg possède 15 logements sur le site. Elle commencera à les déconstruire en septembre prochain, comme l'explique Valérie Dejardin, la bourgmestre: "Au niveau de la ville, on est en train de lancer les marchés pour pouvoir déconstruire nos habitations au mois de septembre 2023. On a une quinzaine d'habitations là-bas, on va les déconstruire, et on va essayer de pouvoir réutiliser les matériaux. Actuellement, on ne reconstruit aucun logement, on attend les études. On va déconstruire parce que ça, on sait de toute façon que les logements ne pourront plus se situer aux mêmes endroits et ne pourront plus être construits de la même façon, -on parle de pilotis-, mais il y a également des propriétés privées, donc des endroits où on ne pourra plus vivre, plus reconstruire. Effectivement, on est en train de racheter à ces propriétaires privés leurs biens pour leur permettre d'emménager ailleurs, et on va également déconstruire ces biens et en faire des zones d'expansion de crues où l'eau pourra déborder avant d'atteindre les zones urbanisées."

La Ville de Limbourg a reçu un subside wallon de 2,7 millions d'euros pour procéder à ces rachats. Elle souhaite en obtenir 8 de plus pour racheter à Logivesdre la totalité du quartier inondé du Vieux Moulin et le déconstruire.