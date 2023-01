Inondations de juillet 2021: la Ville de Liège lance une action de décoration des vitrines des commerces sinistrés

Des étoiles, des dessins colorés et des cœurs. La Ville de Liège a lancé une action de décoration des vitrines de ses commerces. Avec cette particularité: les magasins sont situés dans des quartiers qui ont subi les inondations de juillet 2021. Le but: relancer une image positive dans ces rues sinistrées.

Attirer l'attention avec quelque chose de peps, sans prise de tête

Pour décorer les vitrines, la Ville a fait appel à deux graffeurs liégeois, dont Pupa. Nous l'avons rencontrée en plein travail dans une épicerie: "Le jaune rend assez bien en vitrine, les roses sont peps, c'est sympa. On a autant de la coiffure, que du prêt-à-porter, comme des petites épiceries ici. On essaye de faire un thème global qui est la joie. L'idée, c'est d'attirer l'attention avec quelque chose de peps, joyeux, sans prise de tête."

En bord de Vesdre, le magasin de Brigitte a été dévasté lors des inondations: "On a eu 1m60 d'eau dans tout le magasin. On a dû tout jeter et recommencer à zéro. Comme motif pour la décoration de la vitrine, j'ai choisi un cœur avec des livres, parce que c'est une papeterie. On essaye d'animer un peu le quartier parce que quand vous allez dans l'autre rue, c'est fort sombre, tout le monde n'a pas encore rénové. Ce serait bien de redynamiser aussi les vitrines et bâtiments qui sont toujours sinistrés."

Aller de l'avant

A côté, Stéphane Urbain est opticien: "C'est un petit coup de fraicheur dans l'aventure des commerçants. Il faut qu'on vive, il faut que les quartiers vivent, il faut que les gens soient contents d'être dans ces endroits qui ont été sinistrés. C'est le passé. Maintenant, on reconstruit."