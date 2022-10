Inondations de juillet 2021: la SPAQUE poursuit ses opérations d'évacuations des terres stockées sur l'A601

Que ce soit pour les particuliers ou les pouvoirs publics, le travail à accomplir pour tout nettoyer depuis les inondations de juillet 2021 est loin d'être terminé.

Ainsi, la SPAQUE a pris en charge 150.000 tonnes de terres charriées par ces crues. Des terres qui, de 50.000 en 50.000 tonnes, sur l'A 601, sont passées au crible pour enlever métaux, gravats, pierres et autres polluants avant d'être recyclées.

Plus de 5000 tonnes déjà évacuées

Le travail est gigantesque, mais il avance, comme l'explique Caroline Charlier, la porte-parole de la SPAQUE: "Nous avons déjà criblé plus de 34.000 tonnes de terres et un peu plus de 5000 tonnes ont déjà été évacuées. Et donc chaque fois que des terres sont évacuées, on en rapatrie de nouvelles depuis les communes sinistrées. Certaines terres criblées sont directement valorisées sur des chantiers de construction, notamment un qui se trouve du côté de Milmort. Par contre, d'autres terres doivent être envoyées en traitement et être dépolluées." Ces opérations devraient durer jusqu'au printemps 2023.

"En plus de cela, il y a encore l'évacuation des déchets issus des cours d'eau qui sont en train d'être nettoyés par le SPW. Pour le moment, on n'a pas encore commencé, mais on a déjà recensé l'ensemble de tous les "centres de stockage" de ces déchets, et le but, ce sera d'aller les chercher et de les évacuer en direct."