Inondations de juillet 2021: de nombreuses familles sinistrées ont encore besoin d'aide

Dans le jardin d’une autre habitation, des travaux sont réalisés au niveau de la pelouse: "Je trouve que c'est une très bonne idée qu'il y ait ces journées d'action sociétale dans les grandes entreprises. Je trouve que de pouvoir choisir quelque chose qui soit vraiment utile, c'est forcément bien. D'autre part, ça permet de voir la différence entre l'avant et l'après. On est arrivés ce matin, on a pris une photo du jardin tel qu'il était avant notre arrivée, on prendra une autre photo quand on partira, et je pense qu'on sera assez fiers du travail accompli" explique Philippe Leng. "On remarque que les gens sont toujours impactés par les dommages des inondations, et il fallait qu'on fasse quelque chose le plus rapidement possible. On s'est tous mobilisés et on est là" ajoute Patrick Yogo.

Un côté "fun et amical" pour les employés-bénévoles

La société Solvay emploie de nombreux collaborateurs. Patrick et Philippe ne se connaissaient pas avant cette action de solidarité: "Au niveau du site de Bruxelles, on est à peu près 1000 personnes, c'est donc difficile de connaître tout le monde" reconnait Philippe Martin. "On fait des jolies rencontres. Patrick, je ne le connaissais pas, il travaille dans un autre département, et c'est l'occasion également d'ajouter à l'aide qu'on donne aux gens un côté un peu plus fun et amical."

15 mois après les inondations, l’ASBL "Côté Solidarité" est toujours à la recherche de bénévoles, de dons et de mobilier pour aider les sinistrés.