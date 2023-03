Inondations de juillet 2021 : 70% des recommandations de la commission d’enquête sur les barrages seraient mises en place. Lesquelles ? Ça reste flou

En mars 2022, la commission d’enquête parlementaire accouche d’une trentaine de pages. 161 recommandations pour améliorer tout ce qui a dysfonctionné en juillet 2021. Les barrages sont concernés avec une près de 30 points dédiés. Un an plus tard, le président de la commission, André Frédéric (PS) a tenu à nous montrer ce qui a été mis en place. Il annonce que 70% de ces recommandations seraient en cours d’exécution. Lesquelles ? Difficile à dire précisément, nous n’avons pas pu avoir une vue claire et exhaustive sur ce qui est fait, ce qui est en cours et ce qui doit encore être fait.

Empotement, gardes et communication avec les agences météos

Ceci dit, selon le socialiste "des avancées importantes" ont été faites, "nous sommes sur la bonne voie" poursuit le principal intéressé qui a visité les barrages d’Eupen et de la Gileppe ce vendredi. Son premier exemple est la réserve d’empotement du barrage réservoir d’Eupen qui a été doublée. Il s’agit de l’espace laissé vide pour accueillir l’eau en cas de forte pluie. Un espace jugé insuffisant face aux précipitations historiques de juillet 2021, bien supérieures aux modèles météos les plus pessimistes. Selon lui, cet empotement passerait de 3 à 6 millions de m3, grâce à une réduction de la quantité d’eau potable retenue, tout en gardant des stocks suffisants en cas de sécheresse. Une recommandation qui a été mise en place assez vite après les inondations, nous vous en parlions déjà en juillet 2022.

Le président nous annonce aussi que les personnes de garde sont deux fois plus nombreuses au barrage de la Gileppe, passant de 3 à 6 personnes. Il poursuit avec le travail de communication mené auprès des agences météos "Un travail extrêmement important a été entrepris avec l’IRM et l’EFAS (European Flood Awareness System) afin d’échanger des informations plus rapidement et plus efficacement pour avoir une capacité de réaction. Savoir si l’on doit prendre des mesures de sécurité auprès de la population".

Qu’en est-il des audits externes et du plan d’urgence ?

La commission recommandait la mise sur pied d’un audit externe des barrages wallons et l’organisation de stress tests pour évaluer la capacité des infrastructures "à ma connaissance, les cahiers des charges et procédures sont établis. L’audit devrait arriver dans les prochains mois" annonce André Frédéric qui reconnaît que certaines procédures prennent du temps.

Parmi les grands chantiers qui doivent encore être lancés, il y a le fameux plan d’urgence. La commission réclamait un plan à destination des barrages avec un langage simple pour définir leur rôle en cas d’inondations avec des règles évolutives en fonction de l’importance des crues, "c’est très compliqué, il faut un langage commun et accessible à tout le monde" précise le président de la commission. "Ça peut paraître simple comme ça, mais c’est loin de l’être, surtout si ce plan est distribué à la population, aux services de secours et bourgmestres. Il doit être clair. Heureusement, tous les acteurs sont autour de la table et cela devrait bientôt arriver".

Sur les 30 recommandations, il est donc clair que certaines ont été suivies et que d’autres devraient arriver dans les mois et années à venir. Difficile cependant de comparer les recommandations avec ce qui a été mis en place tant la communication était sibylline. Peut-être lors d’une future communication du ministre en charge des Infrastructures, l’écolo Philippe Henry ?