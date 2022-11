Inondations de juillet 2021 : 100e jour de mobilisation pour le bénévole "Filip de Bruges"

Vicenzo habite quelques maisons plus loin : "C’est bien qu’il y ait encore des gens qui pensent à nous après un an et demi" reconnaît-il. "Parce qu’il y en a qui ne sont encore nulle part."

Mon moteur, c’est de donner un peu de réconfort

"Cet après-midi, je vais encore faire 85 adresses à Chênée" explique Filip. "Ça a commencé le 24 juillet 2021. Et à ce moment-là, je n’aurais jamais pensé que j’arriverais à 100 journées entières. Ce sont devenus des amis. Il y a une affinité. Surtout, je trouve qu’ils ont été abandonnés par les instances et les autorités. La chaleur humaine que j’ai ressentie les derniers 16 mois auprès des sinistrés est immense. Mon moteur, c’est de donner un peu de réconfort aux gens."