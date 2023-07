Inondations de 2021 : "On ne peut pas transformer une vallée sans l’adhésion de la population" dit Valérie Dejardin (bourgmestre de Limbourg)

Deux ans après les dramatiques inondations qui ont frappé la Belgique, particulièrement en province de Liège, il faut reconstruire en tenant compte de cette catastrophe. Dans quel état d’esprit sont les citoyens de ces communes, qui ont été sinistrés ? Interrogée sur La Première, la bourgmestre de Limbourg Valérie Dejardin (PS) explique : "Pour eux c’est compliqué. Il y a ceux qui sont convaincus que nous devons changer notre façon de fonctionner et d’aménager le territoire, d’autres qui sont persuadés que cela ne reviendra plus" et qui mettent en cause la gestion des eaux du barrage "et qui trouvent qu’ils vont devoir subir une double, voire une triple peine. Et puis il y a ceux qui n’ont pas été touchés".

Un master plan définit la façon dont il faut reconstruire en matière d’aménagement du territoire : "Ce master plan concerne aussi les bassins-versants, donc les plateaux. Je demande que ces propositions s’appliquent bien à l’ensemble du territoire étudié. Le but n’est pas de punir encore une fois les communes touchées par les inondations. Le plan touche 29 communes, il y a une obligation pour que toutes les communes travaillent ensemble à redessiner le paysage du bassin élargi de la Vesdre".

Concrètement, il est demandé que des zones d’évacuations en cas de crue soient prévues dans le village de Goé, en amont de Dolhain, "et de supprimer un ensemble de fonctions liées à l’associatif et aux loisirs. C’est compliqué pour les habitants de Goé parce que c’est vraiment le cœur du village. Ces fonctions doivent pouvoir être replacées ailleurs. On travaille avec les associations et les habitants pour expliquer les choses et que le but est de ne plus revivre ce qu’on a vécu il y a deux ans. Ces fonctions vont peut-être devoir être différents mais elles doivent toujours exister. Et il y a le problème du financement si on veut garder ces fonctions ailleurs. Dans le centre de Dolhain il faut démolir des habitations privées et publiques afin d’élargir la Vesdre à certains endroits pour éviter qu’elle déborde comme en 2021. On a déjà perdu des habitants, ce qui cause des problèmes financiers, on va évidemment en perdre d’autres".