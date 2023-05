Inondations dans l’est de la République démocratique du Congo : plus de 200 morts

Les inondations et glissements de terrains provoqués par de fortes pluies jeudi dans le Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, ont fait au moins 203 morts dont les corps ont été retrouvés, a annoncé samedi un responsable administratif.

Le bilan officiel provisoire évoqué vendredi en fin de journée par le gouverneur de la province faisait état d’au moins 176 morts. "Evaluer les dégâts humains et matériels ? On ne sait pas les compter !", a déclaré sur place samedi Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe dans lequel se trouvent les villages touchés. "Ici à Bushushu, on a déjà retiré 203 corps des décombres", a-t-il indiqué, selon des images diffusées par des médias locaux.