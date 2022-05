Inondations : comment mieux préparer l’avenir ?

Alors On Change, c’est l’émission qui dépasse les constats alarmants sur l’état de la planète. Gwenaëlle s’est intéressée à un évènement qui s’est passé chez nous en juillet dernier. La catastrophe naturelle la plus meurtrière que la Belgique ait connue à ce jour. Des inondations sans précédents qui ont fait 41 victimes et dans lesquelles de nombreuses personnes ont TOUT perdu. Gwenaëlle a eu envie de comprendre comment on se reconstruit quand la nature a tout détruit.

Rien que l’été dernier, en Wallonie, parmi 262 communes, 209 ont été touchées.

Plus de 50.000 habitations ont été sinistrées et 160.000 tonnes de déchets ont été collectés. Ces chiffres, ils font froid dans le dos et près d’un an après, quelles leçons a-t-on tiré de ces événements ? Comment s’adapte-t-on et surtout comment envisage-t-on l’avenir ?