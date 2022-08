Inondations, collecteur cassé, puis sécheresse : la Vesdre sent mauvais… et ça va durer

En aval de Verviers, la Vesdre sent mauvais. Son affluent la Hoëgne n’a pas un parfum plus agréable. C’est à la fois la conséquence de la sécheresse et de l’inondation de l’année dernière. L’inondation a cassé le collecteur principal et les stations d’épuration. Tout coule dans les rivières… qui sentent encore plus fort quand il fait sec et qu’il y a peu d’eau.

Ça sent comme les égouts

A Goffontaine, une habitante nous montre la rivière qui longe sa maison : "la Vesdre est dégoûtante, pour ne pas dire dégueulasse. Ce qu’on voit ? Regardez les algues et les dépôts. On n’a jamais eu ça. Ça sent comme les égouts. C’est depuis que les stations d’épuration sont hors-service."

"La Vesdre et les autres rivières sont en période d’étiage" explique José Lemlyn le directeur d’exploitation de l’AIDE. "Elles ont un faible débit et forcément, toutes les eaux usées qui ne sont pas épurées par les stations d’épuration actuellement à l’arrêt se retrouvent dans la Vesdre, avec une concentration relativement importante, ce qui apporte des nuisances olfactives."