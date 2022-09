Inondations au Pakistan : le chef de l’Onu dénonce le "prix horrible" de la dépendance aux énergies fossiles

"Depuis Islamabad, je lance un appel mondial : arrêtez cette folie. Investissez dès maintenant dans les énergies renouvelables. Mettez fin à la guerre contre la nature", a-t-il asséné.

Près de 1400 personnes ont péri depuis juin dans les inondations au Pakistan. Ayant redoublé d’intensité à cause du réchauffement climatique, celles-ci sont causées par des pluies de mousson torrentielles et ont recouvert un tiers du pays – une zone de la taille du Royaume-Uni -, détruisant habitations, commerces, routes, ponts et récoltes agricoles.