Inondations au Pakistan : l’ONU demande 160 millions de dollars pour aider plus de cinq millions de sinistrés

Les Nations unies et le gouvernement pakistanais ont lancé mardi un appel urgent aux dons de 160 millions de dollars pour venir en aide à plus de cinq millions de victimes des inondations catastrophiques qui frappent le pays.

Cette aide financière doit permettre de financer un plan d’urgence pour les six prochains mois, afin de fournir en premier lieu des services de base (santé, nourriture, eau potable et abris) aux 5,2 millions de personnes les plus touchées par ces pluies de mousson historiques, a expliqué Jens Laerke le porte-parole du bureau des Affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).

L’aide doit également permettre d’éviter des épidémies de choléra par exemple et apporter une aide alimentaire à des mères et leurs enfants en bas âge, a-t-il ajouté lors du briefing régulier de l’ONU à Genève.

Le troisième volet de ce plan doit apporter de l’aide aux réfugiés, aux personnes handicapées et âgées et mettre en place un système pour permettre aux familles d’être réunies.

Le ministre pakistanais de la Planification et du Développement, Ahsan Iqbal, a indiqué à l’AFP mardi que plus de 10 milliards de dollars seront nécessaires pour réparer les dégâts et reconstruire les infrastructures endommagées par les inondations.