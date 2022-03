Inondations à Verviers: des fonds pour le patrimoine en danger

Un exemple des multiples tâches à accomplir: il faut emballer les pièces en céramique. "Les céramiques ont séché, on les a nettoyées, et maintenant, on les reconditionne, c'est-à-dire qu'on les remet dans des boites qui sont faites sur mesure de manière à ce que les pièces soient bien maintenues et conservées dans de bonnes conditions pour pouvoir les mettre dans des réserves adaptées" précise Carla Zurstrassen, animatrice aux musées de Verviers.

Une situation administrative compliquée

Sur la plan administratif, la situation des musées est toujours très compliquée, comme le souligne Jean-François Chefneux, échevin de la Culture de la ville de Verviers: "Si les bâtiments étaient assurés au niveau des briques, la plupart des œuvres ne l'étaient pas, ce qui n'est pas rare en matière muséale. Par conséquent, on est confrontés aujourd'hui à la question de savoir comment financer les campagnes lourdes de restauration des œuvres, et puis à la manière dont on les ré-exposera demain dans les bâtiments."