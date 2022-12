Inondations à Rochefort : la Région met 2 millions sur la table pour démolir des habitations sinistrées

Première étape : entamer les négociations avec les propriétaires de ces biens, en tentant de ne pas en arriver à brandir la menace de l’expropriation. "En fait, cette aide wallonne est une bonne nouvelle, mais nous trouvons qu’elle arrive un peu tard" explique Julien Defaux. "Certains propriétaires ont déjà entamé des travaux de réhabilitation, cela va évidemment compliquer les propositions d’achats." Dans le meilleur des scénarios, la Ville espère toutefois pouvoir entamer les chantiers à l’été 2023.

Les biens que la Ville aimerait acquérir se trouvent notamment rue de la Passerelle et du Hableau, ainsi que dans le quartier du Préhyr. Notons que, pour la rue de la Passerelle, l’acquisition de biens pourrait s’inscrire dans un futur projet de revitalisation du quartier. Avec l’enveloppe mise à disposition par la Région, la Ville envisage par ailleurs l’achat de terrains le long de la Lhomme. "Via un autre appel à projet, nous pourrions réaliser un maillage de noue et de mares pour retenir l’eau."