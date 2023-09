Inondations à New York : une otarie s’échappe du zoo de la ville

Lors des inondations causées par des pluies torrentielles à New York, une otarie s’est échappée du zoo de la ville, rapporte CNN samedi.

Ces trombes d’eau ont fait déborder la piscine où demeure l’otarie Sally, si bien qu’elle a pu en sortir et en profiter pour visiter elle-même le jardin zoologique new-yorkais. Après son petit tour en liberté, Sally a réintégré son domicile qu’elle partage avec deux autres otaries. Les employés du zoo ont gardé à l’oeil la fugitive durant sa petite escapade, rapporte encore le média américain. Ni le personnel, ni les visiteurs n’ont été en danger, et l’otarie n’a pas quitté le zoo, a assuré le directeur de l’établissement, Jim Breheny dans un message posté sur X, ex-Twitter : "Après avoir brièvement exploré la plaza sous eau au sein du zoo, Sally est retournée dans son enclos. Le niveau d’eau a baissé et tout est rentré dans l’ordre", a-t-il annoncé.