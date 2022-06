Inondations à Hannut : les résidents du home Loriers vont pouvoir regagner leurs chambres "presque comme si de rien n’était"

Un peu plus d'une semaine après les inondations qui ont frappé la région hannutoise et la maison de repos "Loriers", les résidents vont pouvoir progressivement regagner leurs chambres. Reste que la cuisine, au sous-sol, est toujours hors service mais le CPAS s'est organisé pour pallier cet inconvénient.

"Les divers corps de métier se sont bien coordonnés pour que nous puissions retrouver toutes nos parties techniques : l’électricité, la détection gaz et incendie, l’eau chaude… nous sommes pleinement opérationnels à ce niveau-là, nous confirme Mélanie Lazzavi, directrice générale du CPAS d'Hannut. Le personnel de la maison de repos a bien travaillé pour tout remettre en état, tout nettoyer et aussi remettre en œuvre les services qui ne sont plus accessibles pour le moment. Je pense entre autres à la cuisine et la buanderie (…) Les repas du diner nous sont actuellement livrés en froid par une cuisine extérieure. Notre cuisinier, lui, a établi son nouveau QG dans un appartement vide de la résidence-services, ce qui nous permet de réchauffer les repas et de servir nos résidents presque comme si de rien n’était…"

Enfin, reste la question du retour des résidents. Celui-ci se fera par phases. Plus précisément : en quatre fois. "Entre ce lundi et jusqu’à jeudi, ce sont à chaque fois une quinzaine de résidents qui retrouveront leurs quartiers. Dans le calme pour les perturber le moins possible.