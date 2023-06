Inondations : à Dolhain Limbourg, le Ruyff ne sera plus voûté, mais il faudra démolir

De gros travaux se préparent dans la courbe de la Vesdre à Dolhain. Il s’agira de creuser un nouveau lit à ciel ouvert pour le Ruyff. Aujourd’hui, le ruisseau, voûté à son embouchure, se jette dans la Vesdre après avoir zigzagué pendant une centaine de mètres sous les maisons du quartier du vieux moulin. En cas de crue, le Ruyff n’a pas assez de place et déborde de partout, comme en 2016 et 2021. La Région a débloqué cinq millions d’euros pour les travaux.

D’ici deux ans, au lieu de couler sous les maisons, le ruisseau longera la voie de chemin de fer avant de se jeter dans la Vesdre. Il faudra démolir des garages et des maisons. "Le but, c’est de rendre sa place au Ruyff à ciel ouvert" acquiesce la bourgmestre Valérie Dejardin "pour éviter des inondations en cas de crue, donc permettre au ruisseau de s’étendre dans des espaces sans habitations".

"Oui, j’habite le quartier, j’ai été inondé et une partie de ma propriété – 150 mètres carrés de garages – va être expropriée et démolie" nous confirme Patrick Nols. "C’est très bien puisque c’est pour améliorer et enfin être tranquilles. Le Ruyff passe juste sous ma maison. Les inondations se répètent régulièrement. Chez ma mère, en 2021, on avait eu 2,60 mètres d’eau".

"On va commencer par les démolitions" poursuit la bourgmestre Dejardin. "C’est la première partie, qui devrait se faire – je l’espère – à l’automne. Parallèlement, on va travailler sur le cahier des charges. C’est très compliqué, parce qu’on va devoir traverser un axe principal de Limbourg, tenir compte des impétrants [conduites et câbles souterrains], ce sont des travaux qui vont prendre, je crois, deux ans".

Le nouveau lit du Ruyff longera tout droit la voie de chemin de fer sans en toucher le mur. Il faudra créer une berge qui permettra d’accéder au cours du ruisseau.